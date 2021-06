Thomas Delahaye, chef régisseur, enthousiaste, créatif et adepte des questions

Poser des questions et essayer de faire disparaître au maximum la technique, quel curieux chef régisseur vous ne trouvez pas ?

Aujourd’hui en binôme avec Thomas Delahaye nous venons vous chercher à la gare de Quimper pour vous emmener dans la ferme de Morgan Couadou à Elliant. Thomas Delahaye, artiste avant tout est aussi chef régisseur du festival SETU. Dans son équipe ils sont quatre, il nous parle de leur manière de travailler, de son lien à SETU et des questions qu’ils se posent. Entre flexibilité, prise de risque, aventures, Thomas nous partages des souvenirs d’accompagnement d’artistes plein de rebondissements.

Pour accompagner ce périple il a sélectionné un lot de textes et de musiques qui illustrent à merveille ses propos. Vous entendrez, Quand la rivière de souvient de la source d’Yvon Le Men, un extrait de Faire communauté de Patrick Faugeras,La fin de l’électricité de Yan Hart-Lemonnier, Disasteradio de Gravy Rainbow, Joie de vivre de Melaine Favennec et Les gens qui doutent d’Anne Sylvestre.

Bonne écoute !

Emission réalisée par Sarah Blumenfeld

Jingle : Thomas Delahaye

Lecture : Guillaume Pellay

Photo : Clément Harpillard

Pour en savoir plus :

SETU