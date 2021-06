Alphonse Mucha – La beauté Art Nouveau au musée départemental breton à Quimper

Une rétrospective sur mesure

Peintures, dessins, affiches, photographies, costumes, sculptures et objets d’art décoratif, cette rétrospective, organisée en coopération avec la Fondation Mucha de Prague, présente une centaine d’œuvres et de documents exceptionnellement prêtés par la « Mucha Trust Collection ».

C’est à l’occasion de l’exposition « Les peintres tchèques et la Bretagne » que l’équipe du musée rencontre le petit-fils de l’artiste et président de la Fondation Mucha. Se révèlent alors les liens particuliers qui unissaient Mucha et la Bretagne.

Le musée départemental ainsi que Tomoko Sato, conservatrice de la Fondation Mucha, collaborent pendant plus de deux ans à la construction de cette exposition remarquable.

Sur ce thème l’exposition révèle des dessins encore inédits de l’artiste.

Mucha, le peintre Art Nouveau mondialement connu

Après des études à Vienne, Alphonse Mucha s’installe à Paris et ne tarde pas à se faire une grande réputation comme affichiste, spécialement à travers ses nombreuses créations pour les pièces jouées par Sarah Bernhardt. Sa carrière est lancée et il crée une œuvre prolifique célébrant la beauté féminine dans un style immédiatement reconnaissable qui lui vaut encore une très grande célébrité mondiale.

Un artiste engagé pour l’émancipation des peuples

L’exposition rappellera aussi son dévouement à la cause de l’indépendance des peuples et de leur réconciliation. Son travail d’affichiste lui a aussi permis de rendre l’art accessible au plus grand nombre.

« Je préfère être un artiste pour le peuple qu’un défenseur de l’art pour l’art » – Alphonse Mucha

Exposition visible au Musée Départemental Breton à Quimper jusqu’au 19 septembre 2021.