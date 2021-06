Kenavo, premier court-métrage du jeune cinéaste Maël Caradec

C’est la société de production Pictor, fondée par Adrien Bretet (lauréat César 2020 du meilleur court métrage) qui produit le court métrage Canal+ de Maël Caradec, 24 ans. Ce dernier a été sélectionné parmi 250 candidatures reçues par la chaîne Canal+, dans le cadre d’un appel à projet, visant à créer une collection de 10 courts métrages. Cette collection, nommée « On s’adapte », propose la vision du futur de nos sociétés dans 10, 20 ou 30 ans.

Kenavo, le film de Maël Caradec racontera le road-trip – en 2038 – d’une mère et de son fils, au volant d’un van électrique, en direction de la Zone libre alors que les déplacements de plus de cent kilomètres sont proscrits pour cause de crise énergétique.

Le tournage se déroulera entre l’Île-de-France, la Normandie et la Bretagne, avec une équipe d’une vingtaine de personnes. Pour financer la totalité de son projet, il lui manque 15 000 euros qu’il espère collecter par financement participatif sur le site Proarti.