La Radio Rando d’Oufipo dans le nord du Finistère, du 27 juin au 4 juillet 2021

Pour Pierrick Guillou, ces itinérances radio proposées en début d’été par Oufipo sont à la fois des occasions de faire de la radio et de bons moments passés avec les autres membres de l’association. Car il ne faut pas oublier qu’Oufipo et Longueur d’ondes sont aussi des associations de passionnés du son, en plus d’être une webradio et un festival. Pierrick a quitté Brest pour poursuivre ses études mais il est heureux de participer à Radio Rando pour retrouver ses complices de micro. Il avait déjà suivi Radio Bâto en 2019 et Radio Vélo en 2020… Cette année, il pense se charger de la conception éditoriale des émissions du soir.

Du 27 juin au 4 juillet 2021, la dizaine de randonneuses et randonneurs partira de l’Aber Wrac’h puis marchera vers Tréglonou, Ploudalmézeau, Melon-Porspoder, Brélès, Plouarzel avant de prendre le bateau pour Ouessant et de revenir à Brest après avoir parcouru 192 km.

Chaque soir ou presque, une émission sera réalisée en direct, en intimité, parfois chez l’habitant, ou en public : mercredi 30 juin : Au Chenal à Melon-Porspoder, en direct et en public vers 18h, vendredi 2 juillet : au café Crafted Culture, à Plouarzel, vers 19h et samedi 3 juillet dans la salle communale à Ouessant, vers 19h.

Les auditrices et auditeurs sont invités à se munir d’un petit poste de radio pour participer à l’émission de la Radio Rando. Mais on pourra aussi écouter les émissions de Radio Rando en streaming.