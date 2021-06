Parcours littéraire à Landévennec les 3 et 4 août 2021

L’association Beauséjour – ainsi nommée en hommage à l’hôtel réputé qui va se transformer en centre d’interprétation en 2022 – anime Landévennec depuis 2018. Elle a déjà organisé deux “Reuz à Landé”, en l’occurrence des rendez-vous autour de la céramique, avec une particularité : ce sont les habitants de la commune qui accueillent les exposants et visiteurs.

Un parcours chez les habitants de Landévennec

Ce sera le cas aussi lors de la nouvelle manifestation qui a lieu les 3 et 4 août 2021 : Le livre dans tous ses états. L’idée est de proposer un parcours (en entrée libre) en une quinzaine de points qui combleront les amoureux du livre, bibliophages et bibliophiles, mais ce sera aussi une bonne occasion de faire découvrir Landévennec aux visiteurs.

Une cinquantaine d’exposants, artistes plasticiens, professionnels du livre (collectionneurs de livres anciens et rares, relieuse) seront présents, en plus des auteurs : romans, polars, poésie bandes-dessinées, littérature jeunesse, illustration … presque tous les genres seront représentés, sous le parrainage de l’écrivain Philippe Le Guillou, natif du Faou et qui puise son inspiration à Landévennec. Il rencontrera son public le mardi 3 août 2021 à 17h. Bernard Berrou, Marie Le Gall et Marie Sizun comptent parmi les auteurs présents et aussi des écrivains bretonnants.

Ateliers pour enfants et animations

Les enfants pourront écouter des contes et le musée de l’ancienne abbaye renouvelle à leur attention deux de ses ateliers : calligraphie et enluminure (payant sur réservation). Le Parc naturel régional d’Armorique proposera un atelier de géologie. A suivre aussi, le 3 août à 21h, La voix de la mer une lecture musicale des textes d’Auguste Dupouy avec 2 comédiens et une pianiste et une conférence amusée de Jean Pennec autour d’un texte de Georges Perec.

Le livre dans tous ses états pourrait très bien se renouveler l’an prochain ou tous les deux ans. L’association Beauséjour compte une cinquantaine de membres qui ont d’autres projets autour de la carte postale ou du patrimoine maritime local.