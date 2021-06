Façonner le verre avec Clémence Desbois à Logonna-Daoulas

Clémence Desbois a remporté un appel à projets lancé par la commune de Logonna-Daoulas pour l’occupation d’un atelier d’artiste sur le port de Moulin-Mer. Elle y a pris ses quartiers fin juin et nous la retrouvons pour sa première journée de création artistique.

Le verre, matière à sculpter

Si Clémence se définit comme plasticienne, c’est bien parce qu’elle est avant tout sculptrice. Et c’est ainsi qu’elle travaille le verre, pas par soufflage comme on l’imagine le plus souvent. Elle commence donc par façonner une forme : un animal, comme Alphonse le morse, sa mascotte en verre sombre (et défenses en os à moelle) ou un objet : assiette, bol… Elle façonne d’abord le modèle en céramique ou bien elle fabrique un moule à cire s’il s’agit d’une série. Le modèle ainsi formé est enduit de plâtre réfractaire puis la matière de départ (céramique ou cire) est enlevée et la pâte de verre fondue est versée dans ce moule en plâtre qui, une fois cuit (pendant une semaine) sera à son tour ôté.

Le verre peut ensuite être dépoli dans une sableuse, ou bien gravé à l’aide d’un outil de type Dremel. C’est une matière qui se prête donc au façonnage, comme la terre, mais qui a l’avantage de la transparence.

Des ateliers et initiations à la céramique et gravure sur verre cet été à Logonna-Daoulas

Clémence propose des mini stages de gravure sur verre (pour les adultes) et pour les enfants, des ateliers de céramique. Venez lui rendre visite dans son atelier sur le port de Moulin-Mer à Logonna-Daoulas. Elle sera ravie de transmettre son art, y compris les week-ends en été.

Contact : clemencedesbois.pro@gmail.com