La France du Tour, promenade photographique à Châteaulin

Les 42 photographies du fonds Amaury sport organisation sont l’œuvre des photographes officiels du Tour de France (avec un cliché pris par un photographe amateur). On parcourt la France entière, parfois en s’amusant car certaines images proposent une vision décalée de la course cycliste la plus regardée au monde… Et au fil des photographies grand format, on découvre aussi le centre-ville de Châteaulin et les bords du canal : les quais, Carnot et Jean-Moulin, puis le chemin de halage, la venelle de Rodaven et enfin le jardin intergénérationnel et les abords de l’église Saint-Idunet.

Pas d’animations cette année mais c’est une première édition et les promenades photographiques de Châteaulin vont s’étoffer avec les années ; ateliers, conférences et autres pourront voir le jour les prochaines fois.