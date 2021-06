Salon vin nature et illustration à Le Faou les 10 et 11 juillet 2021

L’idée est celle de l’association camfroutoise Port d’Attaches qui souhaite créer un événement itinérant autour du vin nature et d’un autre domaine qui pourrait changer chaque année. Pour cette édition 2021, c’est Le Faou qui accueille l’événement, co-organisé avec le café-librairie Gwennili et la cave Le Cellier du Faou pour un premier salon du vin nature et de l’illustration !

Le vin nature, tout un art de faire fermenter le raisin

Le vin nature est produit sans adjonction, non seulement de pesticides mais aussi de sulfites. Ce n’est pas un label mais c’est un art de produire du vin qui connait un succès grandissant. Les vignerons qui seront présents au Faou les 10 et 11 juillet 2021 expliqueront et feront déguster ce savoir-faire (entrée 5€ avec un verre pour les dégustations sinon prix libre). Une conférence sur le vin nature vous en apprendra davantage.



BD, dessin, gravure

Du côté des artistes de l’illustration, ce sera varié : dessinatrices/teurs de BD, de fresques et même d’étiquettes pour les bouteilles de vin que vous achèterez pendant le salon, dédicaces d’illustrateurs, ateliers de dessin et de gravure…

D’autres animations égaieront ces deux journées, en musique : le samedi, de midi à 17h30, deux fanfares joueront en alternance, les Funky Dirty Chickens et les News Sardean’s, et le dimanche, à partir de 11h30, ce sera une session irlandaise qui vous fera danser jusqu’à l’épuisement !