Utopia et l’Aquarelle, vieux voilier breton à l’assaut de la pollution plastique dans le monde

En 70 ans, les matières plastiques ont peu à peu envahi notre quotidien

Le constat est aujourd’hui sans appel. Le plastique a envahi notre quotidien. Et malheureusement, nous nous rendons compte que ce matériau si résistant ne se décompose que très lentement et qu’il est en train de polluer définitivement notre belle planète. La pollution des écosystèmes par les plastiques menace la santé humaine et fragilise l’ensemble des pays du monde.

Les jeunes de l’association Utopia ne se résignent pas

C’est dans ce climat anxiogène que 3 jeunes finistériens en quête de sens mais bien décidés à agir se sont lancé un défi : « UTOPIA : une mer nommée plastique ».

Le projet de Baptiste, Slimane et Paul consiste à mettre en relation des initiatives individuelles, associatives, privées et publiques qui déjà luttent contre la pollution et la surproduction du plastique.

Ils souhaitent partager les solutions et les enjeux existants auprès de tous ces acteurs et ce dans le monde entier.

Pour ce faire, ils ont tout d’abord lancé la réalisations d’une « Encyclopédie du plastique ». Elle a pour vocation de faire état de la dépendance de nos sociétés aux plastiques, des impacts que leur pollution génère, et de référencer les solutions alternatives développées à travers le monde.

Une expédition mondiale en voilier traditionnel

Les trois jeunes Finistériens ont ensuite décidé de joindre à leur quête une aventure humaine à bord d’un moyen de transport écologique : la voile

Parce que les enjeux autour de la pollution plastique sont mondiaux, ils ont entrepris d’aller à la rencontre des acteurs qui oeuvrent à une transition écologique durable à travers le monde. En septembre 2021 débutera pour eux une expédition à la rencontre de cultures différentes et qui font face aux mêmes problématiques et cherchent des alternatives. Cette expédition durera 10 mois, fera escale dans 11 pays.

Chantier participatif pour remettre à flot l’Aquarelle

Pour réaliser ce grand voyage, ils ont racheté un vieux gréement construit en 1971 et rebaptisé Aquarelle. Ce gréement aurique construit en bois d’Iroko a besoin d’une grande toilette et de quelques menus travaux avant de prendre le large.

C’est dans cette optique qu’Utopia réalise actuellement un chantier participatif dans le port de Roscoff. L’objectif est d’initier des adultes en insertion aux savoir-faire liés à l’entretien des vieux gréement tout en les sensibilisant à l’action de l’association. Une semaine durant laquelle chacun pourra apprendre l’art du matelotage et le travail du bois et échanger sur la pollution plastique et ses solutions.

C’est à cette occasion que Radio Evasion est allée à la rencontre de Baptiste, Slimane et quelques bénévoles de cette association en compagnie de deux responsables de la mission jeunesse du Conseil départemental qui soutient ce projet ambitieux de jeunes finistériens.

