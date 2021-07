Table ronde en compagnie des trois programmateurs de Setu

En avant pour une émission spéciale avec les trois programmateurs !

Pour terminer cette série d’interviews avec des acteurs du festival, j’accueille dans la navette Morgane Besnard, Margaux Parillaud et Guillaume Pellay. Dans ce long format, ils prennent le temps de nous expliquer qui ils sont, comment ils travaillent ensemble et leur vision du festival. Aussi, ils nous parlent de la programmation 2021 et ont le temps de décrire leur choix musicaux. Vous entendrez Hourra de LG, Petit monsieur et Grand monsieur de Ghédalia Tazartès, Sacré Géranium de Dick Annegarn, Viva la pappa de Dalida, Karawanee d’Hugo Ball. En espérant vous retrouver les 28 et 29 août prochain dans la ferme Menez Roz Yan à Elliant !

Bonne écoute !

Emission réalisée par Sarah Blumenfeld

Jingle : Thomas Delahaye

Photo : Clément Harpillard

Pour en savoir plus :

SETU