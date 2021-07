Pleyben rénove et valorise son patrimoine religieux

Pleyben compte 7 chapelles et le magnifique enclos paroissial de l’église Saint-Germain avec son imposant calvaire. Ce dernier a récemment été nettoyé et on distingue bien désormais les deux pierres utilisées par les sculpteurs : la kersantite et le granit. Elles apparaîtront bien mieux également sur le clocher quand il sera totalement rénové.

La structure du clocher confortée

Les travaux de rénovation du clocher de Saint-Germain ont certes consisté en un nettoyage, remplacement des joints et pierres défectueux ; mais ils ont aussi permis de renforcer la structure car la pierre était devenue poreuse. Il a fallu percer les murs à plus de 1000 reprises pour injecter un coulis spécifique destiné à solidifier l’ensemble. Commencé le 1er avril 2019, le chantier devrait se terminer juste avant Noël 2021.

De nouvelles sculptures pour orner le clocher

Mais la rénovation du clocher a aussi été l’occasion d’une commande plus enthousiasmante : 6 nouvelles sculptures orneront l’édifice. Ce sont des chimères (comme des gargouilles mais qui ne font pas office de gouttières). Les élus ont commandé des esquisses aux tailleurs de pierre, puis des maquettes et la décision s’est faite en concertation et en accord avec la Drac (Direction régionale des affaires culturelles) et les Bâtiments de France. Le choix s’est porté sur des figures animales, en résonance avec l’activité agricole importante de la commune de Pleyben.

Par ailleurs, la commune a mené ou mènera d’autres travaux sur son patrimoine religieux, atout essentiel de son tourisme : rénovation des vitraux du chœur de l’église, de sablières, d’un confessionnal, peinture polychrome d’un calvaire d’entrée de ville…

Visite immersive du patrimoine religieux de Pleyben

Pour valoriser son patrimoine, Pleyben a mis en place une exposition dans l’ossuaire pour présenter au public les trésors collectés sur la commune : éléments de décoration des chapelles mais aussi outils anciens et autres objets du patrimoine vernaculaire.

Elle met également en place une visite immersive numérique pour profiter au plus près des nouvelles chimères en 3 D, scènes du calvaire, visite des 7 chapelles de l’église… Pour l’instant, cette visite est présentée sur écran géant à l’office de tourisme et à la salle Arvest.