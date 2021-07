Une journée photographique avec Stéphane Lavoué, portraitiste de ceux qui travaillent, à Douarnenez et ailleurs

Un portraitiste renommé

Portraitiste de presse réputé, Stéphane Lavoué a collaboré pendant une dizaine d’années avec les plus grands quotidiens français et internationaux. Mais c’est en Bretagne qu’il a désormais son port-abri. Depuis 2015, il en arpente le territoire humain des ports de pêche, au gré de ses rencontres et des vents porteurs.

En 2019, Douarnenez, via le Centre des arts André Malraux, et de conserve avec le Port-musée, a proposé à Stéphane Lavoué une escale, une résidence d’artiste.

GANT(T) est le fruit de cette collaboration.

Pendant quelques semaines, il a arpenté les rues de la cité à la recherche des stigmates et des témoins de la culture ouvrière de Douarnenez.

Sa mise en perspective, au sein d’un parcours reprenant les principales séries de Stephane Lavoué sur le littoral breton, compose l’exposition WAR AN HENT, un parcours polysémique, une gwerz photographique.

Stéphane Lavoué / WAR AN HENT

Exposition du 1er juin au 31 octobre 2021 au Port-musée de Douarnenez