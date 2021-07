Des Polars et des Notes #80 : Vacances pluvieuses, vacances heureuses…

Bien des secrets et des mystères dans ce numéro, entre un couple qui explose de façon tout à fait surprenante, la guerre civile en Espagne et les manœuvres staliniennes afin d’éliminer les anarchistes. Une petite surprise bien, agréable pour finir, histoire de vous changer les idées, nous allons vivre une formidable intrigue au cœur, non pas d’une, mais de deux pandémies ! Avouez que vous êtes gâtés.

Quatre grands romans pour accompagner vos vacances, ou patienter en les attendant, très différents, aussi bien dans la forme que dans le style ou les intrigues, mais tous aussi passionnants l’un que l’autre.

Bonnes vacances et bonne écoute !

Sommaire :

Livres

L’AUTRE BOUT DU FIL – Andrea Camilleri – Fleuve Éditions – collection Fleuve Noir

Traduit de l’italien (Sicile) par Serge Quadruppani. Polar

Interviews

Agnès Laurent pour RENDORS-TOI TOUT VA BIEN, paru aux éditions Plon. Roman noir.

Philippe Huet pour NOIR D’ESPAGNE publié aux éditions Payot & Rivages, dans la collection du Rivage/Noir. Roman noir historique.

Patrick Guillain pour DIAGNOSTIC À HAUT RISQUE paru aux éditions de l’aube dans la collection l’aube Noire. Thriller médical.

La Zik

The Beatles – Love Me Do, Lou Reed – Perfect Day, Léo Ferré – Les Anarchistes, Leonard Cohen – Everybody Knows