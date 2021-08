Des Polars et des Notes #81 : Le travail, c’est (pas) la santé…

L’heure est à la reprise du collier, image parlante s’il en est, et comme la littérature s’empare de plus en plus du thème du travail, des cadences, du « management » inhumain et des conséquences sur la santé, ce sera notre fil rouge. Aujourd’hui, nos invités ont, chacun dans leur style, abordé ce sujet. Le premier en y mêlant une intrigue tentaculaire contemporaine, la seconde en narrant les abominables conditions de travail dans les filatures des banlieues de Lyon au début des années 30 jusqu’au Front populaire.

Trois autres polars sont également au sommaire, trois enquêtes passionnantes dans des milieux très différents, des pays différents, ayant pour seul point commun que, partout, quelles que soient les situations locales, la fin des ségrégations et des rejets stupides reste un très long combat loin d’être gagné.

Bonnes rentrée littéraire, bonne reprise et, surtout, bonne écoute !

Sommaire :

Livres

MINUIT À ATLANTA – Thomas Mullen – Éditions Payot & Rivages – collection Rivages Noir

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Bondil. Roman Noir, Atlanta (Géorgie), 1956 : la longue et terrible route vers la « fin » de la ségrégation…

LA FEMME AU MANTEAU BLEU – Deon Meyer – Éditions Gallimard – collection Série Noire

Traduit de l’afrikaans par George Lory. Un cadavre de femme abandonné, c’est une affaire pour Griessel et Cupido, spécialement s’il s’agit d’une étrangère, spécialiste d’art flamand à la recherche d’une œuvre vieille de plusieurs siècles.

LA PEUR BLEUE – Maurice Gouiran – Éditions Jigal Polar. Polar. Clovis Narigou, l’ex-reporter, enquête dans le milieu de plus en plus restreint des harkis survivants, où des octogénaires sont assassinés de manière spectaculaire. Qui peut avoir envie de se venger si longtemps après les faits ?

Interviews

Thomas Fecchio pour L’HEURE DES CHIENS, paru aux éditions du Seuil dans la collection Cadre Noir. Polar. Crimes multiples à Soissons, ville martyre de la Grande Guerre, et victime de la désindustrialisation, prois rêvée pour l’extrême-droite qui prospère sur le malheur.

Paola Pigani pour ET ILS DANSAIENT LE DIMANCHE publié aux éditions Liana Levi. Roman. Ouvrières immigrées hongroises et italiennes dans les usines de rayonne de la banlieue de Lyon au début des années 1930.

La Zik

Billy Wright – Hey Little Girl, Lightnin’ Hopkins – Lonesome Dog Blues, Seether – Fake It, La Blanche – Les Canuts, Joan Baez – Joe Hill