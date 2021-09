Le bavardage de la pelouse, fiction sonore de Sarah Blumenfeld

Le bavardage de la pelouse, fiction radiophonique.

Nous sommes dans un futur proche de notre présent.

À cette époque les humains et les êtres non-humains communiquent entre eux.

Deux femmes bavardent dans un parc. Leur vacance se terminent et elles se séparent à rentrer chez elles. L’une habite à la ville et l’autre à la campagne. Leur discussion est rythmée par l’herbe, qui intervient comme narrateur extérieur, leur dialogue est interrompue par le bruit des cailloux, des limaces, de certains être qui les entoure.

C’est une pièce sonore réalisée et interprétée par Sarah Blumenfeld.

Le titre rend hommage au livre La vengeance de la pelouse de Richard Brautigan.