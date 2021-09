Visite théâtralisée de Pont-Croix en suivant la compagnie La Obra

C’est à la fois amusant et instructif. Le guide-conférencier professionnel, Thierry Le Sergent, également co-auteur des textes de la visite avec Aziliz Bougès, nous raconte l’histoire de Pont-Croix à partir du XIIIe siècle. L’itinéraire part du musée du Marquisat (office de tourisme) et descend jusqu’aux bords du Goyen, en passant par l’église Notre-Dame-de-Roscudon et les rues du Courtil, Petite rue chère, Grande rue Chère, de Rosmadec.

Lorsque guide évoque un personnage ou une situation, le passé surgit littéralement au détour d’une ruelle ou d’un bâtiment, dans la peau d’un/e comédien/ne : Gloria de Belén Rikelme qui est aussi metteuse en scène, Lukaz Nedeleg, Ylva Fowler et Quentin Morvan.

Des dialogues décalés et drôles pour illustrer les faits historiques

A chaque étape de la balade, de nouvelles scénettes se mettent en place, de nouveaux personnages apparaissent, toujours le verbe haut, parsemé de langue bretonne, et avec un décalage plein d’humour : mises en abîme, dialogue inter-temporel avec le guide, anachronismes… le but des scènes de théâtre est bien d’illustrer et de rythmer les faits historiques qui eux sont précisés, rectifiés, développés par le guide-conférencier.

Le tout compose une visite dynamique et que le public suit avec attention et bonheur, même les plus jeunes qu’on pourrait penser peu friands de ce type de sortie culturelle.