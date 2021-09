La pluie d’été, librairie café de Pont-Croix si rafraichissante

Début juillet 2021, idéalement placée près de l’office de tourisme – musée du Marquisat dans le vieux centre de Pont-Croix, la librairie-café occupe une vieille bâtisse communale à l’invitation de la mairie. Les deux libraires-cafetières, Anne et Thérèse ont eu le nez creux quand elles ont nommé leur établissement : La pluie d’été, pluie qui en effet n’a pas manqué en cette saison 2021…

il n’y avait plus de librairie dans la commune ; entre Douarnenez et Audierne il y avait donc une place à prendre

Une librairie café ouverte toute l’année à Pont-Croix

Même si l’été est une saison d’activité intense pour La pluie d’été, c’est bien toute l’année que la librairie-café va fonctionner, pour proposer aux habitant/es de Pont-Croix et alentour des rendez-vous réguliers, autour du livre ou de la musique, du conte ou du ; des expositions d’artistes locaux. De toute façon la librairie va travailler avec les associations locales, comme la compagnie de théâtre La Obra.

poésie, théâtre, polars, sf, sciences-humaines (féministes et écologistes) jeunesse, graphisme, Bretagne, bien-être et voyages côté lectures, et pour la bonne bouche :tartes salées, crudités et salades, assiettes de poissons fumées, charcuterie, gâteaux, thé, café et alcool (si repas) produits bio et locaux

Un rêve qui se réalise pour Thérèse Mahéo et Anne le Guennec, laquelle a même quitté l’enseignement pour la Pluie d’été.