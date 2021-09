L’économie sociale et solidaire en pays de Brest

Le Finistère est à la pointe de l’économie sociale et solidaire. Les acteurs de cette économie qui privilégie l’humain avant le profit sont plus structurés que dans le reste de la France. Les Adess (Associations de développement de l’économie sociale et solidaire) y participent grandement. Elles fédèrent les autres associations, mais aussi mutuelles, coopératives et entreprises labellisées Esus (Entreprise solidaire d’utilité sociale) d’un territoire. Le rôle des pôles ESS est de développer cette économie mais aussi de la faire connaître et de permettre à ses acteurs d’échanger entre eux ; de partager expérimentations et innovations sociales. Reconnue par une loi spécifique depuis 2014, l’ESS génère des emplois plus pérennes que l’économie “classique” et surtout des activités qui ont du sens pour celles et ceux qui en vivent. Travailler dans l’ESS c’est souvent aussi développer un projet de vie dans son entier.

A l’échelle du département, on compte 4 pôles de l’économie sociale et solidaire en Finistère : les Adess du pays de Brest, du pays de Cornouaille et du pays de Morlaix et celle, trans-départementale, du pays du Centre-Ouest Bretagne. Ensemble, elles portent le Tag 29 une structure qui accompagne en profondeur certains projets particuliers qui nécessitent un soutien spécifique. Une douzaine de projets peuvent être accompagnés chaque année dans l’idéateur (maturation d’une idée) et une dizaine dans l’incubateur (aide à la réalisation du projet). Par ailleurs, le Tag peut réaliser des études pour répondre aux besoins des collectivités (comme l’ouverture ou le maintien d’un commerce en zone rurale).

Le pays de Brest est vaste puisqu’il compte 7 intercommunalités ; l’Adess y est surtout constituée d’associations, de tailles variées (certaines n’ont aucun salarié, d’autres en ont jusqu’à 2000 comme Don Bosco), qui s’intéressent à différents sujets, notamment depuis peu l’océan. Le pôle profite d’un lieu physique où les adhérents peuvent se retrouver.

Des élus locaux plus sensibles aux valeurs de l’ESS

Surtout, le pôle ESS du pays de Brest est devenu aussi un lobby qui défend cette économie auprès des élus des communautés de communes ou de la métropole brestoise. Les circuits courts, l’emploi non délocalisable, l’économie circulaire, la transition écologique … autant de thématiques portées par l’ESS et qui ont trouvé un écho particulier ces dernières années, écho renforcé par la crise sanitaire.

Parmi les actions menées par l’Adess, les diagnostics à l’échelle d’une intercommunalité. La presqu’île de Crozon Aulne maritime avait eu le sien il y a quelques années. Le dernier en date concerne la Communauté de communes du pays d’Iroise dont une vingtaine d’acteurs ont participé à des entretiens et une cinquantaine interrogés par questionnaire. Les besoins ont été identifiés et des actions seront proposées pour que les acteurs de l’ESS en pays d’Iroise se connaissent mieux et travaillent davantage ensemble.

Le vendredi 17 septembre 2021, à la Maison de Messouflin à Ploumoguer, un événement est organisé pour présenter la démarche de diagnostic et ses résultats.

De 18h à 20h, l’Adess propose un moment convivial (avec apéro bio offert) pour échanger et découvrir des initiatives locales qui méritent d’être connues, découvrir l’Heol, la monnaie locale du pays de Brest, qui y tiendra un stand, échanger sur la coopération et les transitions sociales et environnementales.

