Un espace de co-travail à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h

L’espace de co-travail de Pont-de-Buis vient d’ouvrir ses portes !

La Communauté de communes de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime et la commune de Pont-de-Buis Lès-Quimerc’h ont fait appel à l’association Coworkpic, qui porte l’espace de coworking de Crozon, pour faire vivre cet espace de travail partagé dans les locaux de l’ancienne mairie.

À partir de l’expérience de l’association crozonnaise, l’objectif est d’en faire un lieu autonome, qui favorise la coopération entre les co-travailleuses/rs – qui peuvent être de profils variés : indépendants, salariés en télétravail, étudiants ou porteurs de projet.

L’animateur du lieu, Gwendal Evenou, a pour mission de faire participer les personnes utilisatrices du lieu et de construire avec elles les choix de gestion et d’organisation de l’espace de co-travail de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h.

Une enquête est diffusée via Internet, et disponible en format papier à la mairie à destination de toutes celles et tous ceux qui pourraient utiliser l’espace, occasionnellement ou régulièrement.