La fête de la science 2021 en presqu’île de Crozon et Aulne maritime

La science pour émerveiller et, en pratique, inciter les jeunes à poursuivre les recherches

Voilà une fête qui réussit à avoir lieu sans interruption malgré la crise sanitaire et en cette rentrée 2021, il apparait plus que jamais nécessaire de faire comprendre aux citoyens, en particulier les plus jeunes, ce qu’est vraiment la science, comment elle se fait sans cesse, ce qui la différencie des croyances et ce qu’elle nous apporte.

La science c’est une démarche critique, la vérification des faits, la confrontation d’hypothèses avec le réel, le refus des certitudes… un peu tout le contraire de qui anime les discussions sur les réseaux sociaux. La science s’interroge mais elle prend la peine de vérifier, de valider, ce qui demande forcément du temps (plus qu’il n’en faut pour regarder une vidéo sur internet en tout cas).

Depuis plusieurs années, l’Espace des sciences des rias et l’association Cap des étoiles organisent aussi ces rendez-vous pour émerveiller autour des découvertes scientifiques : cette année c’est l’expérience proposée par le Centre national d’études spatiales, le Cnes avec le spationaute Thomas Pesquet à bord de la station spatiale internationale pour découvrir le blob un organisme vivant inclassable et tout à fait surprenant ; quatre classes du secteur participent à cette opération éducative.

L’idée de la fête de la science c’est aussi bien sûr de susciter des vocations et d’inciter les jeunes à choisir des métiers scientifiques, qu’ils soient techniques ou orientés vers la recherche.

De nombreuses expositions viennent illustrer les grands thèmes scientifiques du moment. Cette année, une nouvelle expo est consacrée à l’origine de la vie sur Terre : vient-elle de l’espace ? S’est-elle formée sur notre planète ? Bien des questions restent en suspens même si on a beaucoup progressé dans la connaissance du vivant.

Un programme riche et varié en lien avec les écoles et médiathèques

La fête de la science 2021 a lieu dans les différentes communes de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime



Le planétarium itinérant : les astres naturels et artificiels dédiés à la connaissance de l’univers, l’environnement, les communications,… comme dans un télescope – 8 personnes/séance de 45mn. L’outil est interactif et permet de répondre très directement aux questions du public sur l’espace.

L’allée des expositions : l’origine de la vie, l’aventure Rosetta, le réchauffement climatique, l’histoire de l’humanité, tous parents, tous différents. Les rumeurs et fake news.

La médiathèque des dons : expositions, films, livrets transférés aux visiteurs qui viennent avec un ordinateur, disque dur ou clé USB.

Tout public (réservation à l’avance ou sur place), gratuit, masque, traçage si besoin. •

Les rendez-vous à suivre en octobre 2021

Villages des sciences

Les 2 et 3 octobre 2021 10h/18h Maison du Temps libre de Crozon + expos – Le vivant : L’origine de la vie (CNRS) – L’aventure Rosetta (Ob.Paris) – Tous parents, tous différents (Musée de l’Homme) – Rumeurs et fakenews.

Les 9 et 10 octobre 2021, 10h-18h, Salle Saint Ives, Camaret-sur-Mer + expos – Le vivant :L’origine de la vie (CNRS) – L’aventure Rosetta (Ob.Paris) Tous parents, tous différents (Musée de l’Homme) – Rumeurs et fakenews.

Les 16 et 17 octobre 2021, 10h-18h, Espace nautique, Lanvéoc + expos – Le climat : Le changement climatique (CNES, IRD, FAO, ONERC) – La biodiversité (CNRS) – Rumeurs et fakenews.

Les 20,21 et 22 octobre 2021 9h-20h, Salle polyvalente de Rosnoën + expos – Le spatial : Système solaire (jeunes de Mellac) – Question d’Espace, un Espace pour la Terre (CNES) – Rumeurs et Fakenews. (mercredi réservé au Centre de loisirs – jeudi et vendredi 9h-17h réservé à l’école).

Les escales du ”Chaudron des sciences”, planétarium :

Le 1er octobre 2021 salle culturelle de Roscanvel, école, 17h-20h tout public.

Le 5 octobre 2021 au Fret Saint-Fiacre, école, + expérience éducative du CNES-CNRS EleveTonBlob avec Thomas Pesquet, ISS.

Le 4 octobre 2021, lycée des métiers de Pont-de-Buis PONT-de-BUIS-lès-QUIMERC’H, lycée.

Le 7 octobre 2021, gymnase, Le Faou 17h-20h tout public.

Le 12 octobre 2021, salle culturelle, d’Argol, 17h-20 tout public.

Le 14 octobre 2021, salle omnisports de Telgruc-sur-Mer 17h-20h tout public.

Les 18 et 19 octobre 2021, collège de Pont-de-Buis

* Observations astronomiques le 8 octobre 2021 à 21h, parking de la plage de Kersiguenou à Crozon

* Expositions dans les bibliothèques, octobre :

CROZON : Histoire des sciences, herbiers, femmes en sciences (UBO).

LANDEVENNEC : La science au service du patrimoine (CNRS).

LANVEOC : Géologie de la Bretagne (Maison des minéraux).

