Les jeunes inactifs et au chômage de 2007 à 2017, étude de l’Insee Bretagne

En 2017, les jeunes inactifs non scolarisés ou au chômage (JIC) représentent en Bretagne 17 % de la population âgée de 16 à 29 ans. Cette proportion est la plus faible des régions françaises mais masque de fortes disparités entre territoires. Ainsi, la part de JIC est inférieure à 15 % dans les zones d’emploi de Vitré et de Rennes et se situe en dessous de 17 % dans celles de Brest et de Lamballe-Armor. À l’inverse, la proportion de JIC dépasse 20 % dans les zones d’emploi de Lorient, Quimperlé, Guingamp et Redon.

Parmi ces JIC, 62 200 (73 %) sont à la recherche d’un emploi, tandis que les autres présentent des situations diverses d’inactivité.

Majoritairement âgés de 20 à 25 ans, ces JIC présentent des profils très divers, notamment en matière de niveau de diplôme. Entre 2007 et 2015, la part des JIC augmente

fortement, surtout parmi les jeunes âgés de 16 à 19 ans. En 2016 et 2017, elle diminue pour les 20-29 ans mais poursuit sa hausse chez les plus jeunes.