Première sélection du Qiff, festival des clips vidéos musicaux, le 16 septembre à Quimper

Ludovic Le Ven, chargé de communication et co-programmateur au Novomax et Laurent Moalic, directeur de l’association Gros Plan nous présentent cette première édition, ballotée par la crise sanitaire mais qui a tenu bon !

La séance du 16 septembre 2021 récompensera le meilleur video clip produit en Bretagne en 2020. Les 2 associations quimpéroises, Gros Plan et Polarité[s] se sont associées pour lancer le concours, puis retenir 15 clips parmi les 100 vidéos envoyées.

Les 15 films seront projetés sur grand écran au Novomax en présence de leurs réalisateurs, devant un jury de trois professionnels de la musique et du cinéma : Gaëtan Chataignier, musicien (Little rabbits, French Cowboy) et réalisateur de nombreux documentaires musicaux (Bestival / Hellfest – Dans le chaudron noir du métal / Miossec, tendre granit, etc.), également connu pour sa « clipographie », notamment récompensée par une victoire de la Musique du meilleur clip en 2011 (La Banane de Philippe Katerine). Marine Cam, organisatrice du Festival du Film Court de Brest et Nicolas Thévenin, enseignant de cinéma et directeur de la publication de la revue Répliques, et spécialiste de la production hexagonale de clips qu’il décrypte avec passion dans RéCLIPS.

Les 15 sélectionnés sont :

– Lowdy Williams

– Lesneu

– La Lucha Libre

– El Maout

– Alix Bettinger & Ronan Hervé / Bertolino Le Gac

– HOWLIN’ GRASSMAN VS STOMPIN’ BIGFOOT

– Born Idiot

– FauxX

– David E. Grall

– Bops

– BRAZZIER

– Animal Vertical

– Pacöm

– Fleuves

– Antoine Garrec

Le gagnant recevra 300€, correspondant aux droits de diffusion pour une année dans le catalogue Zoom Bretagne et le clip sera diffusé sur les différents supports de nos partenaires.