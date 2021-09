Accueillir hirondelles et martinets avec l’aide de la Ligue pour la protection des oiseaux Bretagne

Chaque fin d’été, la LPO mène une enquête pour recenser les nids d’hirondelles et martinets. Elle en profite pour sensibiliser les propriétaires dont les habitations abritent ces oiseaux dont il existe plusieurs espèces mais qui tous sont menacés. En effet, en raison des déjections qui tombent (souvent au dessus des portes) hirondelles et martinets ne sont pas toujours appréciés… Pourtant, il est formellement interdit de détruire les nids de ces espèces protégées : l’enlèvement, la destruction des nids, couvées, poussins et adultes d’hirondelle peut valoir jusqu’à 150 000 € d’amende et 3 ans de prison.

Quand on connaît ces oiseaux migrateurs, on mesure combien leur vie est fragile. Non seulement il faut les accepter (ils consomment beaucoup de moustiques), mais mieux encore, on peut les encourager et en aider d’autres à s’installer. Par exemple, vous pouvez leur fournir de la terre argileuse qu’ils utiliseront pour renforcer leurs nids. Tout doit être fait pour leur éviter de dépenser 10 jours d’énergie à construire de nouveaux nids.

Quant aux déjections, on peut s’en protéger avec des planchettes placées sous les nids (mais pas trop près !)

La LPO Bretagne – hirondelle et martinets peut vous aider ; contactez-la à finistere@lpo.fr ou gwennili29bzh@gmail.com et par téléphone 07 49 22 17 84

Quelques conseils pour cohabiter avec les hirondelles sur le site internet de la LPO.