Les évadés du sport #1 avec Colin Arros

Les évadés du sport, première édition ! Nouveau rendez-vous mensuel dans LEM

Le programme est le suivant : tout d’abord un retour sur l’actualité avec Hugo qui nous proposera un retour sur l’actualité sportive bretonne du week-end puis la découverte d’un acteur du sport breton avec Fred Cevaer. Pour cette première on découvre Colin Arros, un triathlète breton atypique. Avec des performances dignes de certains coureurs de l’UCI World Tour, Colin avance et vit sa passion du sport comme il l’entend… Pour une première émission, on était gâté !