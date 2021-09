Numérique, écrans et autres technologies scolaires au musée de l’école rurale en Bretagne de Trégarvan

L’école n’est pas tout à fait un sanctuaire. À toutes les époques, elle a été poreuse aux technologies et innovations de son temps. L’exposition commence par passer en revue les différents instruments qui ont pu être utilisés en classe : lanterne magique, gramophone, magnétophone à cassette, télévision … La question de l’usage de ces outils a donc commencé bien avant les tablettes, smartphones et autres objets connectés à l’internet !

Une école entre méfiance et attrait pour les nouvelles technologies

Ce sont sans doute les écrans qui ont le plus cristallisé les débats entre pédagogues. L’exposition consacre une partie de la scénographie à ce débat par l’intermédiaire de trois intervenants spécialisés (en vidéo). Les enfants eux-mêmes ont leur mot à dire puisque les élèves de l’école de Dinéault ont été invités à s’exprimer et leurs avis sont restitués par la dessinatrice Agnès Payraudeau à qui on doit la plupart des illustrations de l’exposition. Enfin, on explore l’expérience de l’école en confinement, y compris via des tweets affichés, pour terminer par les interrogations sur ce que pourrait être l’école 4.0, celle du futur technologique pas si éloigné.

Toujours à l’aide de balises Bluetooth et de l’application Imagina, les visiteurs munis d’un smartphone peuvent déclencher du contenu ludique et enrichi dans chaque salle du musée de l’école rurale en Bretagne. Grâce à l’application, l’utilisateur obtient, en temps réel, des informations diverses : quiz, témoignages audios, vidéos et bien d’autres informations d’aide à la visite.

La fabrique de l’école 2.0 est à découvrir jusqu’en mai 2022.