Qui veut soutenir et tester le 6 en suite, jeu de cartes inventé à Roscanvel ?

Un jeu de cartes né dans le jardin, à Roscanvel

Cette fois ce n’est pas en rêvant, mais en jouant avec leurs enfants dans le jardin, que Yoann et Audrey Bâton ont conçu leur nouveau jeu de cartes, 6 en suite. On y joue de 7 à 107 ans, à jeu découvert, en échangeant (ou en volant) les cartes des autres … dans la bonne humeur bien sûr ! C’est ce qui a fait le succès du précédent jeu le 3-5-7 qui s’est écoulé à 900 exemplaires. Il a même réconcilié des parents et leurs ados.

Lezkalibur, association d’édition de jeux

Pour ce nouveau jeu, la même imprimerie quimpéroise a été sollicitée et le même système de préfinancement et pré-commandes via la plateforme Kengo.

Même s’ils n’envisagent pas de vivre de l’édition de jeux de cartes, les Bâton ont créé une association Lezkalibur pour soutenir les jeux.

Pour toutes questions hésitez pas à écrire à lezkalibur@orange.fr