Le domaine de Trévarez ouvre ses portes lors des journées du patrimoine

Pour accéder au domaine de Trévarez, le pass sanitaire sera demandé et le masque sera obligatoire en intérieur. Pour toute réservation, vous pouvez joindre le domaine de Trévarez au 02 98 26 82 79 ou domaine.trevarez@cdp29.fr

Visites du Domaine de Trévarez

Les journées du patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir le domaine de Trévarez: le parc de 85 hectares mais aussi le Château lors de visites flash (samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h – durée 20 minutes). La Chapelle Saint-Hubert sera aussi exceptionnellement ouverte en continu de 13h30 à 18h samedi et dimanche.

Le Domaine de Trévarez propose aussi une visite accompagnée Au fil de l’eau (sur réservation – samedi et dimanche à 14h30 et 16h). En effet, l’eau a une place importante au sein du domaine et notamment dans les jardins. Au delà du symbole de modernité avec l’eau courante au Château de Trévarez, cette visite rentre en résonance avec l’actualité des chantiers. La balade sera l’occasion de voir les anciens réservoirs datant de la fin du 19e/début du 20e siècle et dont le chantier vient de finir. La visite se terminera au bassin de la chasse qui est le prochain chantier de restauration programmé.

Expositions temporaires

Quatre expositions temporaires seront accessibles ce week-end. Ce sont les derniers jours pour découvrir l’exposition Regard d’artiste Lumière des origines par François Royet et Charles Belle.Vous pourrez remonter jusqu’au mystère de la création grâce aux peintures, photographies et aux films des deux artistes.

Aux abords de la chapelle Saint-Hubert, l’exposition Roue Libre – Un mouvement de l’intérieur à l’extérieur, d’une intériorité à une autre, rassemble dix-sept portraits des résident.e.s du centre Ker Arthur de Châteauneuf-du-Faou pris par le photographe Eric Legret et mis en scène par Séverine Valomet.

Le long de l’allée en contrebas du Château, vous pourrez découvrir l’herbier de Karl Blossfeldt avec l’exposition La Nature pour modèle.

Une dizaine de photographies retrouvées dans le grenier de Marie Dubuisson à Châteauneuf-du-Faou sont exposées dans l’ancien potager. Cette exposition intitulée Sur les bords de l’Aulne à la Belle Époque, la suite! vous fera voyager dans la vie d’une famille bourgeoise du centre Finistère dans les années 1900.

Impromptus artistiques

Deux compagnies de théâtre seront aussi présentes ce week-end au domaine de Trévarez. Séverine Valomet, comédienne de la Quincaille compagnie, qui est à l’initiative de l’exposition Roue Libre, proposera ce week-end des interventions artistiques et poétiques. Elle mêlera les mots d’auteur.rice.s et ceux des résident.e.s du centre Ker Arthur qu’elle a récolté lors de brigades d’écritures chaotiques. Vous pourrez croiser Séverine Valomet entre 14h et 18h samedi et dimanche aux abords de la chapelle Saint-Hubert.

Le domaine de Trévarez accueille toute la semaine en résidence la compagnie Teatr Piba qui joue avec les langues: français, breton, LSF. La compagnie reviendra tout au long de l’année scolaire avec leur projet La vache et le pangolin: sur le chemin du lait, en lien avec le collège de Châteauneuf-du-Faou. Ce projet sera l’occasion de revenir sur l’histoire agricole de Trévarez et notamment sur la ferme école qui était présente à Trévarez. Le domaine de Trévarez mettra en lien la compagnie avec des agriculteur.rice.s et paysan.ne.s locaux. Dimanche, Teatr Piba présentera ses premières restitutions d’enquête (sur réservation).