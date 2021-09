Unichons nous avec Argol en rose !

Argol en rose

En 2020, Alicia Kersalé découvre qu’elle a un cancer du sein. Sa famille, voulant être utile dans son combat, décide d’organiser une marche pour la prévention du cancer du sein. La première édition d’Argol en rose réunit plus de 400 personnes et 8000€ pour l’association KempeR’Ose.

Après ce succès, les organisateur.rice.s ont décidé de se monter en association (Argol en rose) et d’organiser à nouveau une marche pour la prévention du cancer du sein à Argol. La marche se déroulera le 19 Septembre 2021 (départ libre à partir de 8h) avec 5 circuits proposés: 3,5km (accès PMR et poussettes), 8km, 12km, 16,5km et 20,5km.

Sur place, Argol en rose proposera un stand de documentation pour la prévention du cancer du sein. Virginie Kersalé, présidente de l’association et sœur d’Alicia, rappelle que la meilleure des préventions est l’auto-palpation.

Aide matérielle et solidarité

L’objectif de l’association est de récolter des fonds pour améliorer le bien être des personnes atteintes d’un cancer du sein. En effet, tous les soins ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Virginie Kersalé indique notamment que les traitements ont des effets secondaires sur la peau, les cheveux et les ongles par exemple. L’objectif de l’association est de venir en aide notamment en proposant une aide pour des soins par des esthéticien.ne.s. Argol en rose s’adressera aux personnes atteintes d’un cancer du sein sur le territoire de la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime, Pleyben, Châteaulin et Porzay

Argol en rose, qui met déjà en place des espaces d’expression libre sur facebook, souhaite dans l’avenir proposer des espaces de rencontres et d’échanges pour les personnes atteintes de cancer et pour les aidant.e.s. Le but est de ne laisser personne seule face au cancer du sein: ensemble on est plus fort.e.s !