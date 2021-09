Le premier Festitruck de Logonna-Daoulas servi sur plateau radio

Ils vendent des bons petits plats, des crêpes, des pizzas – et on les appelle “foodtrucks” – ou bien ils se transforment en librairie, salon d’esthétique, voire cabinet infirmier mobile… les commerces et services ambulants se multiplient dans les campagnes (et les villes) du pays de Brest et même du Finistère.

Alexandre Vallès a donc eu l’idée de fonder l’association Mon p’tit camion, pour soutenir ces services et commerces ambulants dans toute la Région. Il s’agit de leur proposer des ressources mutualisées, des conseils et une aide à la mobilisation de l’appui financier et technique des collectivités locales. Cette association est soutenue par les Tag Bretagne.

Cet événement festif, Festitruck à Logonna-Daoulas le 18 septembre 2021 visait à rassembler les ambulants et à les rendre un peu plus visibles de la population. Ils étaient une vingtaine à participer.