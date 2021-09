Le musée de l’école rurale en Bretagne de Trégarvan est aussi un centre de documentation

Cela fait partie de ses missions, le musée de l’école rurale en Bretagne est aussi un centre de ressources documentaires sur l’histoire de l’école bretonne, notamment dans le Finistère. Son fonds documentaire est désormais accessible grâce au travail d’une stagiaire, Salma Bougrine qui a numérisé, répertorié et classé les documents du musée.

L’histoire de l’école rurale depuis l’Ancien Régime à nos jours

Enseignants, chercheurs, étudiants ou journalistes qui travailleront sur des sujets liés à l’école, son histoire, en particulier en Bretagne, pourront donc accéder sur demande au centre et y consulter l’un des 1800 ouvrages ; certaines publications sont aussi accessibles en ligne sur demande, en particulier les ouvrages collectés et/ou réalisés par l’Association des amis du musée de l’école rurale en Bretagne : dossiers de recherche, monographies, ouvrages de référence et à terme témoignages sonores. Un poste informatique permet d’y accéder sur place mais on peut aussi les consulter à distance.