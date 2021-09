Des Polars et des Notes #82 : Traquenards et trahisons…

Ce mois-ci, nous partons, au cours de ce numéro, pour un périple au cœur d’affrontements politiques et commerciaux, de manifestations géantes et de répressions sanglantes. Nous allons, pour commencer, aborder les dérives quasi délirantes, de l’extrême-gauche japonaise à l’orée des année 70, ses alliances terroristes avec le Front populaire de libération de la Palestine de George Habache, et ses paradoxes idéologiques. Ensuite, nous irons à Gênes, en juillet 2001, afin de nous mêler aux centaines de milliers d’opposants, de toutes obédiences, contre la marchandisation du monde, mais aussi aux forces répressives italienne commandées par des supérieurs issus des mouvements néofascistes, un chaos indescriptible et meurtrier. Pour finir, direction l’Afrique, l’Ouganda en particulier, son or, sa corruption inimaginable, le pillage des ressources de sa voisine, la République démocratique du Congo, les mélanges de politiques, d’affairismes, d’espionnage, de népotisme et d’assassinats des gêneurs… Tout un programme !

Trois romans magistraux, passionnants, trois histoires époustouflantes à ne pas rater !

Bonne écoute !

Sommaire :

Interviews

Michaël Prazan pour SOUVENIRS DU RIVAGES DES MORTS, paru aux éditions Payots & Rivages. Roman. Un ancien membre de la Fraction armée rouge japonaise, aujourd’hui grand-père attentif à ses petits-enfants, se remémore son parcours politique et ses actions terroristes aux côtés des Palestiniens du FPLP…

Frédéric Paulin pour LA NUIT TOMBÉE SUR NOS ÂMES publié aux éditions Agullo. Roman. Juillet 2001, sommet du G8 à Gênes : des centaines de milliers de manifestants opposés à la marchandisation du monde, sur eux s’abat une répression féroce, mortelle, mûrement organisée par des membres du pouvoir italien proches des néofascistes. Au milieu du chaos, une histoire d’amour fulgurante entre deux êtres que tout semble opposer.

Max Izambard pour MARCHANDS DE MORT SUBITE, paru aux éditions du Rouergue, dans la collection Rouergue Noir. Roman noir. Un ancien journaliste retraité part en Ouganda à la recherche de sa fille, reporter elle-même, disparue alors qu’elle était passée sans visa dans l’est de la République démocratique du Congo. Trafics et corruption à tous les étages, l’or vaut bien plus que des vies.

L’info du mois

Pour celles et ceux qui seront en région parisienne le dernier week-end de septembre, ne ratez pas la première édition du festival Des Livres est des Vignes, un événement qui souhaite faire la part belle à la petite et moyenne édition indépendante, ainsi qu’à la vigne, depuis ses racines jusqu’à son raisin. Il se tiendra les 25 et 26 septembre 2021 de 11h à 19h dans le cadre exceptionnel des Arènes de Lutèce. Ce nouveau festival est porté par la mairie du Ve arrondissement, les éditions Maurice Nadeau et l’association caritative « Le clos des arènes » qui a (re)planté, il y a deux ans, de nouvelles vignes sur les petits coteaux qui surplombent les gradins. Après des mois de confinements et de restrictions, durant deux jours, ce sera l’occasion pour chacun de découvrir gratuitement de belles maisons d’édition, de rencontrer des auteurs, d’entendre parler de la vie des vignes, de profiter des merveilles de la guinguette dont l’intégralité des bénéfices sera reversé à Épisol, l’épicerie solidaire à destination des étudiants, et même de danser lors du Bal Littéraire du dimanche après-midi.