Exposition de l’illustratrice naturaliste Aurore Colliou à la Maison de la rivière de Sizun

Après ses études à l’Ecole européenne supérieure d’arts de Bretagne à Quimper, Aurore Colliou a commencé par le dessin botanique ; puis elle s’est formée à l’herboristerie et a poursuivi dans l’illustration naturaliste en élargissant : mammifères, oiseaux, insectes, amphibiens, reptiles ou mollusques font aussi partie des sujets de ses aquarelles, en plus des plantes. Entièrement réalisées à la main, ses peintures associent la précision scientifique et la dimension artistique.

Un voyage au fil de l’Elorn et de ses beautés sauvages

A la Maison de la rivière de Sizun, Aurore Colliou présente un parcours artistique au fil de l’Elorn, le fleuve qui court des monts d’Arrée à la rade de Brest : aquarelles de la faune, de la flore, scènes de vie au bord de la rivière, mais aussi céramiques ornées d’okamuto (plantes), bande sonore, vannerie sauvage. Au centre de l’exposition, une barque symbolise le voyage que propose l’artiste, en référence à celui des deux enfants héros de L’enfant et la rivière, d’Henri Bosco, un roman qui a beaucoup marqué Aurore Colliou.

Très connectée à la nature, en particulier, l’illustratrice hanvécoise souhaite aussi inviter les visiteurs à s’immerger dans les beautés du sauvage….