Les expéditions humaines et maritimes de Sailing Hirondelle

Le projet Sailing Hirondelle a vu le jour en 2019, avec une belle ambition : celle de parcourir l’océan à travers les récits des gens qui l’explorent, le vivent, et le protègent, et avec l’envie de valoriser les solutions pour une relation durable entre humains et mer.

Initialement, le périple de la goélette de 12 mètres du début du XXe siècle devait sillonner toute l’Europe du Nord-Ouest. La pandémie et les confinements en ont décidé autrement et l’équipage de Sailing Hirondelle, autour de Louise Ras et Aurélien Martin, a resserré ses expéditions sur l’hexagone et même plus précisément la Bretagne.

En été 2020, de Nantes à Saint-Malo, les artistes et autrices ou auteurs de tous médias – littérature, vidéo, audio, bande dessinée – qui se sont succédé à bord d’Hirondelle ont pu puiser à la source des 24 ports d’escale de l’expédition bretonne. Certaines productions sont éditées, d’autres sont encore en cours de finalisation. Une chose est certaine, c’est la richesse du sujet : oui les relations humains/océans sont profondes et complexes, faites de fascination et de tension. Parmi les sujets qui ont surgi au fil des escales : la pêche, toute sa filière et son avenir, mais aussi la “gentrification” des côtes, où le prix du logement éloigne les populations moins fortunées.

Aidez Sailing Hirondelle à garder des vents porteurs

En juin, la goélette est repartie avec de nouvelles résidences créations à son bord, cette fois le long de la côte Atlantique. Malheureusement, le voyage a dû être interrompu après la détection d’un champignon qui attaque l’un des deux mâts du voilier et empêche la navigation à voile. Hirondelle a pu cependant atteindre Lorient où elle attend des réparations, conditionnées au soutien public. N’hésitez pas à contribuer ici.

L’équipe de Sailing Hirondelle participe néanmoins à des événements :

Du 7 au 10 octobre 2021 au Festival des aventuriers de la mer à Lorient (le samedi 09 octobre 2021 à 15 h15 : projection du documentaire “A l’écoute de l’océan”, réalisé par Valentin Geslin et Marie-Kell de Cannart d’Hamale lors de l’expédition Sea the Future et visites de la goélette Hirondelle samedi et dimanche de 10h à 18h), avec des Rencontres sur le stand de l’espace Karré de la Cité de la Voile de 10h à 18h.

Les 9 et 10 octobre 2021 à la fête de la science au plateau des Capucins à Brest, de 10h à 18h.

Radio Evasion a par ailleurs le plaisir de diffuser cette saison sur ses ondes les podcasts réalisés par l’équipage de Sailing Hirondelle.