Marie Thomas a créé son cabinet de conseil avec l’aide du réseau Entreprendre au féminin Finistère

En créant Octo & co, Marie-Manisha Thomas a eu l’impression d’un aboutissement. Après avoir été animatrice sportive à son compte puis avoir pratiqué la téléprospection et le conseil commercial dans différents domaines, elle avait tout ce qu’il fallait pour se lancer : elle a choisi le conseil aux dirigeantes et dirigeants de TPE et PME qui cherchent à améliorer le fonctionnement de leur entreprise, le travail d’équipe, etc. Sa méthode s’appuie en particulier sur l’intelligence collective et la pratique des expérimentations.

L’activité d’Octo & co permet à Marie-Manisha de conjuguer son goût pour les relations humaines, la psychologie, et sa fibre commerciale.

C’est aussi cette compétence qu’elle partage avec les autres adhérentes du réseau Entreprendre au féminin Bretagne puisqu’elle leur propose des ateliers pour (re)lancer leur dynamique commerciale et en particulier leur prospection.