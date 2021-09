Un LEM long format pour découvrir la programmation du prochain Atlantique Jazz Festival. Le festival initié par Plages Magnétiques pose ses valises un peu partout en Bretagne, du Run ar Puns de Chateaulin à Morlaix, et surtout à Brest durant le mois d’Octobre. Marianne Villiers en charge de la médiation, Cécile Even programmatrice et Etienne Costes, chargé de la communication étaient avec nous pour faire un tour d’horizon de la prochaine édition.