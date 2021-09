L’usage des milieux semi-naturels dans les élevages du pays Bigouden

Le diagnostic réalisé pour le Civam par Paul Loeillet, ingénieur agronome, a pour titre : Étude des systèmes économes valorisant les milieux semi-naturels

en Finistère. Il a été menée sur le terrain de mars à août 2021, auprès de 70/80 personnes, anciennement ou actuellement exploitantes, et sera publié en décembre 2021.

Le territoire choisi est le pays Bigouden pour sa superficie pas trop étendue, et car il s’agit d’une unité homogène mais présentant des milieux diversifiés : dunes littorales, fonds de vallée humides, landes… Par ailleurs, l’agriculture y a beaucoup changé depuis les années 1950. Des productions bigoudènes autrefois renommées comme les petits pois, les pommes de terre et le porc ont quasiment disparu ; il reste cependant suffisamment d’agricultrices et agriculteurs sur le territoire pour que l’étude ait un sens.

Des friches et du bétail

Le Civam du Finistère, avec ses adhérents, travaille depuis plusieurs années sur cette question des végétations semi-naturelles et de leur utilisation pour nourrir le bétail. Les agriculteurs retraités rencontrés par Paul Loeillet ont évoqué cette pratique, courante jusqu’aux années 1960, avant l’industrialisation agricole.

La question est de savoir si cette valorisation du milieu semi-naturel par l’élevage peut regagner du terrain, offrir un avantage économique, créer des emplois, participer à la production alimentaire locale, etc.