Icelandia, continent englouti sous l’Atlantique Nord

Laurent Geoffroy fait partie de cette équipe internationale de géologues, animée par Gillian Foulger, professeur émérite de géophysique au département des Sciences de la Terre de l’Université de Durham (Royaume-Uni) qui “révolutionne” la tectonique des plaques en Atlantique Nord.

Une croûte trop épaisse sous l’Islande

L’Islande intéresse les chercheurs en tectonique depuis longtemps puisqu’elle est située sur une dorsale où se fabrique la nouvelle matière qui tapisse le fond des océans (lithosphère océanique). Sauf que la croûte y est 5 à 6 fois plus épaisse qu’ailleurs. Les scientifiques ont interprété ce phénomène comme une sur-fusion du manteau à hauteur d’un point chaud (une grande quantité de magma en basalte remonte et se solidifie en surface pour former la croûte). Certes, il existe un point chaud sous l’Islande mais cette anomalie thermique seule ne peut expliquer les 30 à 40 km d’épaisseur de la lithosphère à cet endroit (au lieu des 6 km d’épaisseur d’une croûte océanique classique).

D’autres indices intriguent les chercheurs comme ces zones anciennes de laves inclinées vers l’axe centrale de l’Islande en éventail, géomorphologie qu’on ne trouve que dans les transitions continents-océans. Il ne devrait pas y en avoir en plein milieu de l’Atlantique (donc d’une plaque océanique)… sauf si l’Islande ne se situe pas sur une plaque océanique mais bien continentale.

Une Pangée étirée mais pas disparue

Les chercheurs ont aussi détecté des preuves chimiques du caractère continental de la plaque islandaise et des preuves minérales : la présence de zirkons dont l’âge est si ancien qu’ils ne devraient plus exister (ces minéraux disparaissent quand les continents se séparent)

Les continents ne sont jamais stables : les “plaques” se déplacent, les océans s’ouvrent ou se ferment, les continents se forment et périodiquement se “rassemblent” en un seul bloc dénommé la Pangée (la dernière date d’un peu plus de 200 millions d’année ; elle s’est ensuite lentement disloquée et, d’ici150 à 200 millions d’années, une nouvelle se sera formée peu à peu.

Il y a 60 millions d’années, l’Europe et le Groenland étaient liés ; il y a 90 millions d’années, l’Amérique était aussi associée à cet ensemble. Dans certaines circonstances thermiques, quand le manteau est en phase de fusion, il arrive qu’en se séparant, les plaques continentales s’étirent au lieu de se rompre. Ce qui se serait produit dans le cas du socle islandais.

En s’abaissant cependant, la plaque étirée a néanmoins pu être recouverte par l’océan. Il existe d’ailleurs d’autres plateaux continentaux sous la mer, comme au nord de l’Islande, en Nouvelle-Zélande, à l’ouest de l’Inde, aux Seychelles…

Si cette théorie est confirmée, elle remettra donc en question des idées scientifiques de longue date concernant l’étendue de la croûte océanique et continentale dans la région de l’Atlantique Nord, et la façon dont les îles volcaniques, comme l’Islande, se sont formées.

Quant à la surface présumée de ce continent englouti baptisé «Icelandia», elle est potentiellement immense : 600 000 km2, et même un millions de km2 si l’on inclut les zones adjacentes à l’ouest de la Grande-Bretagne…

Pour en savoir plus et confirmer la théorie, il va falloir forer très profondément, ce qui nécessitera de gros moyens financiers.

La présence d’une croûte continentale, plutôt qu’océanique, pourrait également remettre en cause la définition des limites des continents et donc des territoires maritimes des pays riverains de l’Atlantique Nord ; à la clé des enjeux d’exploitation des ressources minérales ou d’hydrocarbures.