Une nouvelle saison de conseils de jardinage avec Marie cultive

Le gazon en trois épisodes

D’abord, on s’interroge sur les usages qu’on veut faire de sa pelouse et ses moyens. Il existe trois grands types de gazon : le rustique (composé de plusieurs espèces herbacées), l’ornemental (plus raffiné et qui demande un amendement) pour les jardins résidentiels ou urbains et le technique pour les terrains de sports divers qui demande énormément d’entretien. Si vous avez les moyens (ou une petite surface) vous pouvez même vous procurer du gazon de placage, en rouleau, pré-germé dont le développement est rapide et homogène mais qui est très coûteux.

Avant de semer, tenez compte aussi du climat, du sol, et de la surface, sans oublier l’ambiance que vous souhaitez donner à votre jardin ou le temps dont vous disposez pour l’entretien de votre gazon…