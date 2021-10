Le centre culturel L’Améthyste s’inaugure pendant 1 mois à Crozon

L’émission était présentée par Agnès et Sancho avec plusieurs invités :

Gwennyn : la chanteuse originaire d’Argol était en concert le soir même. Beaucoup d’émotions pour la jeune femme sur la scène de l’Améthyste, à quelques pas de son collège crozonnais. De nombreux souvenirs lui sont revenus, comme les rares moments des spectacles qu’elle pouvait voir à cette époque dans le milieu scolaire en dehors de la presqu’ile .

Maude Vincent, la coordinatrice culturelle de la communauté de communes en charge de la programmation de L’Améthyste.

Robin Foster a ouvert le bal de l’inauguration vendredi 1er octobre 2021 après une semaine de résidence dans la salle. Auteur-compositeur installé à Camaret depuis dix ans, il est connu internationalement pour ses bandes originales de films et a composé PenInsular et PenInsular II – The Bridge, qui rendent hommage à la beauté naturelle de notre territoire. Lors de cette soirée, il y avait aussi Steven Prigent, musicien du Faou qui multiplie les expériences sonores et les collaborations musicales. Il joue une musique empreinte de ses différentes influences telles que Erik Satie, Yann Tiersen, Nils Frahm, Bonobo, Keith Jarret, Portishead, Archive, Robin Foster. On a pu entendre aussi la Camarétoise Madelyn Ann qui chante en breton sur des mélodies contemporaines, entre pop et sonorités numériques, tantôt rock ou encore acoustique. Son premier EP, War-Vor (En mer) est sorti le 9 avril 2021.

Mickaël Kerneis, le président de la Communauté de communes Presqu’île de Crozon-Aulne maritime, Yves Le Moigne , vice-président en charge des loisirs, de l’enfance-jeunesse et de la culture ont aussi répondu à nos questions

L’Améthyste

La construction du centre culturel L’Améthyste est l’aboutissement d’un long processus de réflexion et de concertation entamé par les élus communautaires en 2014, avec les associations culturelles locales. Les élus ont fait le choix d’un équipement uniquement culturel, géré directement par la collectivité.

Après la validation en conseil communautaire le programme de construction d’un centre culturel sur la commune de Crozon le 12 mars 2018, le projet de construction s’est concrétisé le 27 août 2019, date du lancement officiel des travaux .

Le nom du centre culturel a quant à lui été approuvé par les élus communautaires le 24 juin 2019 à la suite d’un sondage réalisé auprès de la population. Sa charte graphique, et notamment son logo, valorisent le patrimoine géologique du territoire. La construction du centre culturel Améthyste a commencé en août 2019 et s’est achevée en mai 2021.

Le centre culturel a ouvert ses portes en juin 2021 avec des spectacles pour les scolaires : il était symboliquement fort que la phase de test soit partagée avec les élèves du territoire. Le 3 août 2021, en avant-première, le tout premier concert tout public de l’Améthyste a également été le premier des Concerts du Boudu avec la programmation du trio Rodolphe Burger, Erik Marchand et Mehdi Haddad.

Le centre culturel est officiellement inauguré en octobre 2021 pendant un mois de fête rythmé par 4 temps forts : Bretagne, théâtre danse et cirque, musiques acoustiques et musiques amplifiées. Ces « premiers éclats » de l’Améthyste ont été construits avec les associations du territoire : Les Amis de la Musique, Breizqu’île Théâtre, BZK, les Choeurs du Kador, Danse 2000, Jour de Fête, Kaboum, N’Ouzon Ket, Ouvertures… Et bien évidemment l’école de musique et

danse intercommunale Kaniri Ar Mor. Des dizaines d’artistes vont se succéder sur la scène de l’Améthyste, avec un fil rouge : le lien que les artistes entretiennent avec notre territoire.

Il y aura ainsi une place pour les amateurs de la presqu’île de Crozon – Aulne maritime, des cartes blanches pour les professionnels du théâtre, de la musique demeurant ici, ainsi que pour des artistes de renommée nationale et internationale qui sont attachés à notre territoire.

Les saisons culturelles de l’Améthyste seront composées d’une quinzaine de spectacles assurés par des artistes locaux ainsi que d’une autre quinzaine de spectacles à dimension départementale, régionale, nationale voire internationale.

La programmation se veut pluridisciplinaire (théâtre, musique, danse, humour…) et accessible à tous les publics. L’objectif est en effet de faire bénéficier les habitants de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime d’un accès à la culture sur le territoire.

