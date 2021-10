Une deuxième journée de la rade de Brest le 10 octobre 2021

Dans le cadre du programme européen Life Marha (MARine HAbitats), pour mieux connaître et mieux gérer les habitats marins des espaces protégés Natura 2000, l’Office français de la biodiversité et le Parc naturel régional d’Armorique ont lancé une série de rencontres destinées à faire découvrir ces milieux au grand public, en particulier la rade de Brest, via les Journées de la rade. La deuxième d’entre elles a lieu le 10 octobre 2021 dans l’auditorium d’Océanopolis de 14h à 18h (entrée gratuite sur présentation du passe sanitaire ; pas d’accès aux pavillons d’Océanopolis).

Parmi les milieux et organismes naturels à découvrir, le maërl et les champs de blocs (blocs rocheux mobiles principalement recouverts d’algues brunes et rouges majoritairement sous l’eau mais qui se découvrent par gros coefficient de marée ; des habitats toujours humides très riches pour la faune marine) mais aussi les herbiers de zoostère. On pourra même y plonger en immersion virtuelle !

