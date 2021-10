Châteaulin redessine son centre-ville avec l’aide de la population

Comme de nombreuses petites villes en France, Châteaulin s’inquiète de l’attractivité de son centre-ville. Comment maintenir le commerce de proximité ? Quels nouveaux services développer ? Où construire de nouveaux logements ? Que peuvent devenir les friches urbaines comme le Moulin du Roy, ancienne minoterie qui a cessé son activité, le quartier du Champ de foire depuis le déplacement de la caserne des pompiers ou encore l’ancien Ehpad de la Ville-Jouan ?

Par ailleurs, la ville souhaite créer un site patrimonial remarquable en cœur de ville, en concertation avec l’architecte des bâtiments de France.

Pour mener à bien ce diagnostic, la mairie a fait appel au cabinet Terre urbaine, composé de sociologues, architectes, urbanistes et dont la démarche innovante a séduit ; elle associe les élus, la Région, l’État, mais aussi une trentaine d’habitants de tous profils et de tous âges qui ont participé à la réflexion sur les futurs aménagements et l’évolution du centre-ville. Les collégiens et lycéens de la ville ont aussi été consultés sur leurs usages et besoins.

Logement, mixité et photographie

Parmi les grandes orientations du diagnostic, trois se dégagent particulièrement : le besoin de logements, la mixité des activités et usagers, et un projet culturel autour de la photographie.

La réalisation des projets pourra s’appuyer sur l’Etat, la Banque des territoires, mais aussi le projet Petite ville de demain dont Châteaulin est lauréate et qui soutient financièrement et juridiquement les communes qui souhaitent se rénover sans forcément s’étendre. Un autre dispositif, le fonds pour le recyclage des friches, permettra aussi d’aider à la réhabilitation des sites du Moulin du Roy, du Champ de foire et de l’ancien Ehpad.

