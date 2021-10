Des idées d’activités en famille dans le Finistère en octobre 2021 avec Récréatiloups

Au cinéma de Plougonvelin

Le cinéma de Plougonvelin est une salle associative gérée par l’association Les Allumés de la Grande Toile, classée Art & Essai et labellisée « Jeune public et Répertoire ».

Au programme des prochaines semaines :

Le ciné-biberon : une séance de cinéma pour les tout-petits (dès 3 ans) ! Une fois par mois le jeudi à 10h, en alternance avec le cinéma Le Bretagne à Saint-Renan. La prochaine séance est prévue le jeudi 21 octobre 2021 à Plougonvelin.

Un ciné-gourmand le 17 octobre 2021 à 11h : projection du programme de cours métrages « La chouette en toque », suivi d’un atelier fabrication et dégustation de beurre – 3 ans

Le mercredi 20 octobre 2021 à 10h30 un ciné-lecture, la lecture d’un album jeunesse, suivie de la projection « La vie de château » 6 ans

https://29.recreatiloups.com/cinema-le-dauphin-plougonvelin/

Bulle d’éveil à Plougourvest

Bull d’éveil est une toute jeune entreprise créée par Charlotte Herné, autour de deux activités différentes :

-des séances de médiation par l’animal

-des ateliers « Signes avec bébé ».

https://29.recreatiloups.com/bulle-deveil/

D’autres animations familiales en Finistère en octobre 2021

1, Un atelier découverte de l’art mexicain à la boutique salon de thé Picoti Picota le 23 octobre 2021 à 10h30. C’est un atelier pour les enfants à partir de 7 ans (Durée 1h / 13€)

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/picoti-picota-les-ateliers-doctobre-3/

2,La Maison du théâtre à Brest démarre sa saison avec la programmation baptisée « Ah les beaux jours » du 8 au 18 octobre 2021, particulièrement adaptée aux familles et aux enfants de 18 mois à 12 ans !

Au programme du théâtre avec Normalito le 8 octobre 2021 à 19h30 (9 ans), du théâtre d’argile manipulée du 10 au 14 octobre 2021 avec les spectacles Soon dès 3 ans et Ti Soon dès 18 mois

Ou encore Le cri des insectes les 17 et 18 octobre 2021, une immersion insolite dans un univers alliant marionnettes, musique et papier découpé (dès 6 ans)

https://29.recreatiloups.com/maison-du-theatre/

3, Une invitation à mener l’enquête au Domaine de Trévarez avec une activité clé en main accessible en autonomie dès 10 ans ! Il vous faudra trouver le voleur du collier de Françoise de Kerjegu. Les week-ends d’octobre puis tous les jours des vacances d’automne.

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/le-collier-de-madame-animation-au-domaine-de-trevarez/2021-10-09/

4, Les mardis d’octobre à partir de 19h, l’association Breizh Artist propose des activités enfants au bar-restaurant les 3 brasseurs à Brest. En octobre, thème Harry Potter

https://29.recreatiloups.com/breizh-artist/

5, Et pour terminer, le parc de loisirs L’Aven Parc fête Halloween pendant les vacances de la Toussaint, avec des ateliers sculptures de citrouille du 16 au 24 octobre 2021, une murder party les 23 et 24 octobre 2021 (10 ans), et des nocturnes spéciales Halloween les 30 et 31 octobre 2021 pour les plus grands (12 ans mini).

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/halloween-a-laven-parc/