Le 9 octobre 2021 à Landerneau, relevez les défis Vert demain pour entrer en transition

L’association Vert demain est née en janvier 2021 du constat qu’il n’existait pas dans la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas d’association généraliste orientée vers la transition écologique. Car c’est bien l’objectif : inciter et aider concrètement les citoyens à entrer en transition écologique. Soutenue par Eau et rivières de Bretagne, Vert demain a répondu à l’appel à projets lancé par la Région, l’Ademe, l’agence de l’eau Loire-Bretagne et l’Office français de la biodiversité.

Le 9 octobre 2021 une fête autour de la transition

Quelques mois après la création de Vert demain, voici donc déjà un premier temps fort, le 9 octobre 2021 au Family de Landerneau de 10h à 18h30.

Au programme, des conférences, avec notamment Rob Hopkins, fondateur britannique du mouvement Villes en transition (à Totnes) qui interviendra en visioconférence, mais aussi Jean-Claude Pierre, l’un des fondateurs d’Eau et rivières de Bretagne et membre de l’association Cohérences qui s’interrogera sur la pertinence du modèle coopératif pour les transitions. D’autres conférences et une projection aborderont la thématique de cette première édition : les déchets, en particulier en plastique,et la pollution qu’ils entraînent dans les rivières et jusque dans l’océan. Enfin, on se demandera comment, malgré tout, rendre la transition écologique joyeuse.

Toutes sortes de structures engagées dans la transition locale

En effet, on s’en rendra compte samedi, entrer en transition, c’est innover, inventer, cesser de culpabiliser mais faire preuve d’optimisme et de créativité. De nombreux autres intervenants seront présents, depuis les entreprises comme MéGO, start-up brestoise qui recycle les mégots de cigarette, jusqu’aux associations comme Ti-jouets qui répare et revalorise les jeux et jouets, en passant par les citoyens engagés (M. et Mme Recyclage), les filières économiques et fédérations comme le G4DEC (portail de l’économie circulaire en Finistère nord), les fondations comme Tara océan, les organismes publics comme la Communauté de communes ou le syndicat de bassin de l’Elorn et Labocéa.

Quant aux animations, elles iront des ateliers de Do it yourself aux défilés de vêtements d’occasion, en passant par un repair’ café où on pourra faire réparer ses appareils électroménagers.

Rendez-vous aux Défis Vert demain le 9 octobre 2021 au Family et sous chapiteau à Landerneau de 10h à 18h30. Entrée gratuite