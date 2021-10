De moins en moins de pêcheurs en rade de Brest

60 % des coquillers de la rade ont cessé leur activité depuis 10 ans

33 bateaux pêchent encore la coquille, la praire, le pétoncle noir et l’huitre plate en rade de Brest ; parmi eux, une quinzaine restent dans la rade en dehors de la saison de la coquille Saint-Jacques (en été) pour pêcher à la ligne, au filet ou au casier à seiche. Le problème c’est que la pêche à la coquille, la plus lucrative, a été fermée en rade de Brest pour la première fois en 2004, puis en 2007, 2015 et encore deux années de fermeture, parfois toute la saison. 60% des effectifs de coquillers ont disparu en moins depuis 10 ans.

Non seulement il devient compliqué de vivre de la coquille, mais l’exploitation des autres coquillages de la rade – pétoncle noir, praire et huître plate – est aussi affectée par des hausses de mortalités de ces coquillages.

En ce qui concerne la coquille, c’est la pseudo nitszchia, une micro algue dont la toxine ASP est délétère pour la santé humaine, qui entraîne les fermetures de pêche. France filière pêche finance depuis deux ans une étude menée par l’Ifremer pour comprendre pourquoi cette micro-algue toxique affecte la coquille (qui la stocke pendant une longue période). L’étude s’intéresse aussi à l’écologie du pétoncle noir. Ce dernier est peut-être victime des prédations de la dorade royale qui profite du réchauffement climatique ; encore faut-il en avoir la preuve. Quant à l’huître plate, qui décroit aussi, est-elle victime d’un virus ?

Pêche à pied en rade et qualité des eaux

Quant aux pêcheurs à pied professionnels, ils ont pratiquement arrêté de fréquenter la rade. Les coques sont en effet trop souvent atteintes par escherichia coli, une bactérie (également dangereuse pour la santé) liée aux défauts d’assainissement des eaux usées.