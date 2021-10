Deux agriculteurs de Commana relancent la production du lin en Finistère

Guillaume Letur est agriculteur bio à Commana. Sensible à l’histoire locale, au patrimoine lié à la richesse du lin, et répondant à l’appel de la députée Sandrine Le Feur pour relancer une filière lin et chanvre en Bretagne, il a contacté un autre jeune agriculteur de la commune des monts d’Arrée, Benjamin Raoul pour le convaincre de tenter une expérience commune : la culture de lin textile. Tous deux ont lancé une association qui rassemble les agriculteurs de Commana afin de communiquer sur leurs activités auprès des habitants de la commune.

Les deux pionniers ont en fait décidé de mener une double expérimentation : une parcelle de lin en agriculture biologique et une autre en agriculture conventionnelle. Ils ont mené des recherches techniques et ont surtout trouvé un client disposé à acheter leur lin, Depestele, une entreprise normande de teillage du lin qui leur a aussi fourni de précieux conseils pour réussir leur culture.

L’aide de la Normandie, région productrice de lin

La Normandie est en effet une région où le lin est toujours cultivé (comme dans les Hauts-de-France) et comme la demande est forte, l’initiative des deux jeunes Finistériens n’a pas été perçue comme une concurrence. Au contraire, les Normands ont apporté assistance technique, mais aussi machines agricoles spécifiques pour arracher le lin puis le retourner sur la parcelle pendant la période du rouissage, et enfin pour l’enrouler avant la livraison.

Le lin n’exige pas de terre particulièrement riche donc celle des monts d’Arrée peut lui convenir. La météo, avec un gel tardif (le semis a eu lieu en mars), beaucoup de pluie à l’époque du désherbage, et une période de sécheresse au printemps, a plutôt compliqué le travail de Guillaume Letur et Benjamin Raoul. Pourtant, la récolte estivale a été très satisfaisante ; l’objectif a été atteint en bio et largement dépassé en conventionnel. Quant à la qualité de la fibre, elle sera connue après livraison à l’entreprise de teillage, en hiver.

Après la production, des projets d’usines de teillage ou de filature en Finistère

Pour fêter la récolte et partager leur expérience, les deux jeunes cultivateurs ont organisé une fête du lin le 1er août 2021à Commana. Ils ont en tout cas l’intention de poursuivre la culture du lin textile sur leurs exploitations et espèrent que d’autres agriculteurs du Finistère suivront leur exemple. L’association Lin et chanvre en Bretagne l’espère aussi, tout en suivant les autres initiatives de relance de la filière lin textile : un projet de filature et un projet d’usine de teillage sont en cours de construction.