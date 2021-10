Bateaux et mouillages innovants pour une plaisance écologique

Des bateaux 100 % en matériaux naturels et locaux

Lauréat d’un des appels à initiatives du Parc naturel régional d’Armorique, Julien Gratiot travaille depuis plusieurs années sur un prototype (et même deux) de bateau 100 % écologique. Inspiré d’un trimaran traditionnel de pêche indonésien, son bateau à voile est fait de thuya, douglas, bambou, lin, cire d’abeille, huile de genévrier.. et le tout peut-être acheté localement (au plus loin en France). Pas toujours facile car il manque pour l’instant quelques filières, même si une production de bambou s’ouvre tout juste à Ergué-Gabéric.

Le bateau est toujours en développement ; un autre modèle, d’optimist, est à l’étude;

La suite consistera à faire homologuer les bateaux par les Affaires maritimes avant la commercialisation.

En attendant, Organic boats mène des ateliers de maquettes de bateau en bois pour sensibiliser les publics, en particulier les enfants, à la question des matériaux utilisés en navigation de loisir.

Un mouillage qui ne détruit par les fonds marins à Roscanvel

Les corps morts et chaînes qui retiennent les voiliers de plaisance dans les mouillages, notamment en rade de Brest, ont pour défaut de racler les fonds marins et de détruire le cas échéant des milieux naturels sensibles : herbiers de zostère, maërl…

La société lorientaise Alpha et co a conçu un système de mouillage qui limite au maximum l’impact de ce mouillage : une tige métallique plantée dans le fonds marin solide et une attache en caoutchouc naturel. La commune de Roscanvel a été la première à adopter ce système dans son port de plaisance pour préserver ses fonds marins.