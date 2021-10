Quand les artistes de N’ouzon ket nous invitent à penser

Les artistes ne sont pas des contrôleurs d’autrui. Le collectif N’ouzon ket ne souhaitant pas conditionner l’accès d’un lieu de sociabilité au passe sanitaire, le café Les Voyageurs est fermé cet automne, bien qu’il s’agisse d’une association et d’un lieu privé. La décision a été douloureuse après une belle saison d’été, jalonnée de spectacles joyeux dans l’Eden, le joli jardin du café de Lanvéoc. L’espoir est que Les Voyageurs puissent repartir dès que possible. Pour autant, N’ouzon ket poursuit ses activités.

Le titre de la pièce évoque tout à la fois l’absence de réaction et la peur qui nous tord l’esprit. A chacune et chacun d’y percevoir ce qu’il souhaite en cette période étrange et inédite de crise sanitaire gérée dans l’urgence. La pièce invite à la réflexion, au recul, à l’interrogation sur ce qui est juste, sur ce à quoi on tient vraiment, ce qui nous meut et nous émeut. Il s’agit aussi d’un espace d’expression qui se veut serein, sans insultes et exaspérations, plus posé, plus à l’écoute des autres. Et si la pièce, uniquement créée pour l’inauguration du nouveau centre culturel Améthyste de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime, ne sera pas rejouée, le spectacle est cependant accessible à tout un chacun sur le compte Instagram de N’ouzon ket.