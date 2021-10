Le Slavez-vous ? La Russie

Avec ses 17 millions de km2, soit 26 fois la taille de la France, la Fédération de Russie est à cheval entre l’Europe et l’Asie. 37 000 km de littoral, 16 frontières (dont 14 terrestres et 2 maritimes), elle est tout autant voisine de la Norvège que de la Corée du Nord, du Kazakhstan et de la Lituanie.

Il existe différentes manières de partir à la découverte de l’immense Russie. Un voyage à la découverte des principales villes de Russie que sont Moscou et Saint-Pétersbourg, une croisière fluviale pour voguer de ville en village, au rythme paisible de la navigation et à la rencontre de la Russie profonde, ou bien traverser le pays de Moscou à l’Oural, du lac Baïkal à Vladivostok sur l’Océan Pacifique, en empruntant le célèbre transsibérien.

Partir entre les mois de mai et septembre semble la période la plus propice. On peut s’extasier des nuits blanches à Saint-Pétersbourg de fin mai à début juillet. Profitez des beaux jours de l’été à Moscou, admirer la Taïga et la toundra de Sibérie dans ses habits verdoyants. Plus rarement, partir en hiver amènera le voyageur à découvrir les fleuves et lacs gelés par moins 40 degrés.