Un réseau des sites préhistoriques en Bretagne pour faire vivre et connaître le patrimoine préhistorique breton.

Susciter de la curiosité auprès des publics pour l’histoire et l’humanité, à travers l’archéologie. Faire comprendre des modes de vie, des concepts, avec des outils variés, basés sur les recherches scientifiques actuelles. Créer un lien entre des connaissances et des gens. C’est ainsi qu’Aurore définie la médiation en archéologie. Au sein de l’association Nature et Mégalithes, ces actions de médiation se sont concrétisées en 2014, avec la création d’un Réseau des sites préhistoriques de Bretagne.

Rassembler les acteurs qui œuvrent à la valorisation du patrimoine préhistorique breton

Unir des compétences pour former des médiateurs, des bénévoles, des personnes en lien avec les publics. Partager des savoir-faire et des savoir-être. Mutualiser des outils, diffuser et partager des connaissances sur la Préhistoire bretonne est une des missions du réseau. Informer les publics en organisant des évènements communs pour donner une visibilité à des sites méconnus, sensibiliser aux enjeux de préservation du patrimoine et structurer une réelle communauté de professionnels et d’amateurs éclairés font aussi partie des actions menées. Accompagné par les collectivités et les organismes publics le réseau souhaite revitaliser l’action civique autour du patrimoine et susciter un engagement citoyen permettant de préserver l’environnement autour de ces sites archéologiques parfois fragiles et difficiles d’accès.

Unir les forces vives pour créer ensemble des outils adaptés aux différents sites et aux différents publics

L’association est à l’initiative de nombreux projets comme les Rencontres Préhistoriques en Bretagne. Elle intervient tout au long de l’année avec un programme complet de visites guidées, d’ateliers pour petits et grands. Des formations sont proposées pour les professionnels et toutes personnes intéressées par le sujet. La prochaine aura lieu à Saint Just du 22 au 26 novembre. Nous aurons l’occasion de vous reparler du Réseau des Sites Préhistoriques de Bretagne. Un outils de médiation mêlant jeux, documentations, objets et nouvelles technologies est en cours de réalisation.

Truelle et sac à dos, l’émission consacrée à la médiation de l’archéologie c’est le mercredi à 10h sur Radio Évasion !