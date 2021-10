Joëlle Petoux soutient les femmes qui entreprennent

“L’entrepreneuriat, c’est tout sauf les contraintes qu’on s’impose, c’est la liberté.” Voilà l’un des mantras de Joëlle Petoux. Et c’est par amour de la liberté qu’elle s’est lancée dans l’entrepreneuriat il y a plus de 25 ans, alors qu’elle était maman de 4 jeunes enfants ! Voilà une autre de ses facettes : elle ose.

Après avoir exercé plusieurs activités, elle a décidé de transmettre son expérience et de devenir mentor, en créant Odace. Mais son coaching est destiné aux femmes uniquement, parce que Joëlle sait combien elles sont aptes à se freiner, se brider.

Toutes les barrières inutiles que s’imposent les femmes, Joëlle Petoux entend bien les lever : elle veut inciter les entrepreneures à oser, à avoir confiance en elles et en leurs projets, à se mettre en lumière et à faire leurs propres choix plutôt que se déterminer en fonction du monde extérieur ou de leur entourage. “Pourtant, elles sont incroyables, affirme Joëlle. Quand elles comprennent qu’elles sont légitimes et crédibles, elles sont étonnantes.”

Joëlle elle-même ose se mettre en lumière, jusqu’à monter sur scène avec un spectacle qui lui permet d’élargir son public.

Elle a intégré le réseau Entreprendre au féminin alors qu’elle était déjà entrepreneuse chevronnée, pour transmettre son expérience. Elle le fait au travers de ses ateliers : la légitimité de l’entrepreneuse, la construction de son offre, de ses tarifs, la communication, notamment numérique.